Прокуратура Харкова через суд повертає місту ділянки Олексіївського лугопарку ціною понад 5 мільйонів доларів

Прокурори втрутилися у спробу бізнесу привласнити гектари зеленої зони в одному з найпопулярніших місць відпочинку харків’ян і вимагають повернути містянам землі, які незаконно вибули з комунальної власності.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про землі житлової та громадської забудови, розташовані на території Олексіївського лугопарку у Харкові. Їхня площа складає понад 11 гектарів, а загальна вартість перевищує 300 млн гривень.

Встановлено, що раніше міська рада безоплатно передала ділянку житлово-будівельному кооперативу для зведення малоповерхової котеджної забудови з об`єктами торговельного та спортивно-оздоровчого призначення.

Як виявилося, кооператив не відповідав вимогам, необхідним для отримання землі на пільгових умовах, — його засновники взагалі не перебували на квартирному обліку та не потребували поліпшення житлових умов, а кількість членів організації не відповідала кількості запланованих до будівництва квартир. З огляду на це, безкоштовна передача ділянки у приватну власність кооперативу була неправомірною, а її виділення мало відбуватися виключно оплатно та через відкриті земельні торги.

Також попри обов’язок звести на вказаній території житло до кінця 2018 року, жодне будівництво так і не було розпочато. Замість цього землю було поділено на п’ять окремих ділянок і передано у власність правонаступнику кооперативу — товариству з обмеженою відповідальністю. Оскільки підприємство створили виключно для отримання прибутку, а не для покращення житлових умов громадян, прокурори через суд вимагають повернути землі лугопарку законному власнику.

Крім того, прокурори виявили, що у 2021 році на профільних сайтах нерухомості та в публікаціях Харківського антикорупційного центру з’явилися повідомлення про продаж цієї безкоштовно отриманої ділянки за понад 5 мільйонів доларів США. Це підтверджує, що організаційно-правова форма кооперативу була використана лише як формальний інструмент для отримання дорогої міської землі на пільгових умовах.

Керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова звернувся до суду в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про витребування на користь територіальної громади п’яти земельних ділянок.

Наразі провадження у справі вже відкрито.

Агентство Телевидения Новости