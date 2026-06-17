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Зеленський назвав головний результат саміту G7

Зеленський назвав головний результат саміту G7

Саміт лідерів країн G7 у Франції приніс важливі результати для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

«Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на росію за війну, тиску заради миру», – зазначив Зеленський.

За його словами, є спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них.

«Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості», – запевнив президент.

Агентство Телевидения Новости

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