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ДТП з перекиданням «швидкої» у Харкові: постраждали двоє людей

ДТП з перекиданням «швидкої» у Харкові: постраждали двоє людей

У Харкові вранці 17 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля екстреної медичної допомоги та легковика Skoda Rapid. Унаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирів швидкої.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Аварія сталася близько 9:20 на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе в Немишлянському районі.

За попередніми даними, автомобіль швидкої допомоги під керуванням 52-річного водія рухався на заборонений сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами. У цей момент сталося зіткнення з автомобілем Skoda Rapid, за кермом якого перебував 47-річний чоловік.

У результаті ДТП до медичного закладу доставили двох пасажирів швидкої допомоги – 65-річного пацієнта та 63-річну жінку, яка його супроводжувала. Медики діагностували в них тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости

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