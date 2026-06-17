П’ятий день поспіль рф атакує Золочівську громаду: пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки

Російські війська 17 червня завдали серії ударів FPV-дронами та безпілотниками «Молнія» по населених пунктах Золочівської громади Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, навчальний заклад та енергомережі.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Близько 00:30 та 5:50 ворог атакував село Одноробівка. Внаслідок влучань знищено приватний будинок, ще один житловий будинок та господарські споруди зазнали пошкоджень. Постраждалих немає.

За словами Коваленка, Одноробівка вже п’ятий день перебуває під постійними масованими атаками російських військ.

О 9:25 безпілотник “Молнія” вдарив по домоволодінню в селі Писарівка. Пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та енергомережі. Обійшлося без жертв.

Через кілька хвилин, о 09:30, FPV-дрон атакував селище Золочів. Унаслідок удару пошкоджено корпус навчального закладу — фасад, вікна та дах. Постраждалих немає.

Також о 09:30 російські війська завдали масованого удару БпЛА “Молнія” та FPV-дронами по селу Клинова-Новоселівка. Внаслідок атаки знищено одноповерховий багатоквартирний будинок та приватний житловий будинок. Ще один будинок і господарські споруди зазнали пошкоджень.

У всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости