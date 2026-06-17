У Польщі змінюють правила працевлаштування іноземців: що варто знати українцям

З 8 липня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові правила контролю за працевлаштуванням. Національна інспекція праці отримає додаткові повноваження для перевірки договорів і зможе вимагати переведення працівників на трудові контракти, якщо фактичні умови роботи відповідають трудовим відносинам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radiozet.pl.

Згідно з новими нормами, інспектори зможуть перевіряти цивільно-правові угоди та контракти B2B. Вирішальним буде не тип документа, а реальний характер роботи. Під час перевірок враховуватимуть, чи виконує працівник обов’язки особисто, чи працює під контролем роботодавця, а також чи має встановлений графік або визначене місце роботи.

Якщо під час перевірки буде встановлено порушення, роботодавцю спершу видадуть припис на їх усунення. У разі невиконання вимог можливе адміністративне рішення про зміну форми договору або звернення до суду.

Польська влада також посилює автоматичний контроль за ринком праці. Дані податкових органів і фонду соціального страхування аналізуватимуться для виявлення випадків, коли компанії замінюють штатні посади контрактами B2B або роками співпрацюють з працівниками через цивільно-правові угоди.

Експерти зазначають, що реформа спрямована на впорядкування ринку праці, однак може вплинути й на іноземних працівників, зокрема українців.

«Головний ризик для українських працівників не в самих перевірках, а в реакції роботодавців», – пояснив генеральний директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич.

За його словами, частина компаній може скорочувати персонал, змінювати графіки роботи, передавати працівників підрядникам або рідше наймати іноземців, щоб зменшити витрати та юридичні ризики.

Водночас Богдевич наголошує, що автоматичного переведення всіх працівників на трудові договори не буде – кожен випадок розглядатимуть окремо.

На його думку, нові правила можуть забезпечити працівникам додаткові трудові гарантії, але водночас підвищують ризики для тих, чиє право на перебування або працевлаштування безпосередньо пов’язане з конкретним роботодавцем. У разі втрати роботи таким працівникам доведеться оперативно шукати нові законні підстави для перебування та працевлаштування в Польщі.

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