На кордоні з Румунією побільшало пожорожуючих: ДПСУ посилила наряди

З початком літнього туристичного сезону на пунктах пропуску українсько-румунського кордону в Чернівецькій області зафіксовано зростання пасажиро-транспортного потоку. У цей період навантаження на прикордонну інфраструктуру традиційно збільшується, а кількість подорожуючих може зрости до 30%.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ зазначили, що час перетину кордону залежить не лише від роботи українських прикордонників, а й від румунських контрольних служб, а також інших органів, залучених до оформлення громадян і транспортних засобів по обидва боки кордону.

Для забезпечення безперебійного пропуску громадян Державна прикордонна служба збільшила кількість прикордонних нарядів у пунктах пропуску.

Водночас громадян закликають враховувати можливе збільшення часу очікування під час планування поїздок та заздалегідь перевіряти актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску.

Для уникнення черг прикордонники рекомендують планувати перетин державного кордону в ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження є меншим.

Наразі на кордоні з Румунією спостерігається перевага виїзду з України над в’їздом, що є характерним для періоду літніх відпусток та активного туристичного сезону.

Агентство Телевидения Новости