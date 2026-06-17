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Завтра у Харкові на Холодній Горі тимчасово припинять рух частини тролейбусів

Завтра у Харкові на Холодній Горі тимчасово припинять рух частини тролейбусів

У Харкові 18 червня з 10:00 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Дудинської та вулиці Холодногірській.

Про це повідомили в Харківській обласній раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням ремонту контактної мережі.

На час виконання робіт тролейбусний маршрут №27 буде розділений на дві частини. Частина рейсів курсуватиме за основною схемою руху з використанням автономного ходу, інша – за маршрутом тролейбуса №11.

Також на період змін у роботі маршруту №27 від вулиці Новий Побут до проспекту Любові Малої курсуватиме тимчасовий автобус.

Агентство Телевидения Новости

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