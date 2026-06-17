Київ та Харків залишаються головними цілями російських атак балістикою та дронами, – НАТО

Головними цілями російських повітряних атак у травні 2026 року залишалися Київ та Харків. Українській протиповітряній обороні вдалося перехопити близько 90% російських безпілотників і 17% балістичних ракет.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив високопосадовець НАТО, пише Європейська правда.

Лише протягом травня росія запустила по Україні близько 8150 безпілотників та 211 ракет.

«Київ залишався головною ціллю разом із Харковом. Росія запускає більші й щільніші комплекси дронів одночасно з кількох напрямків», – зазначив представник Альянсу.

За оцінкою НАТО, із загальної кількості повітряних цілей, випущених росією у травні, було перехоплено або вони не досягли цілей з інших причин приблизно 90% дронів та 55% ракет.

Водночас ефективність протидії балістичним ракетам залишається значно нижчою. За даними Альянсу, Україні вдалося перехопити лише близько 17% таких цілей.

У НАТО наголосили, що Україна й надалі стикається із серйозними викликами, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив питання отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем і ракет. Також Україна веде переговори з європейськими та американськими партнерами щодо виробництва систем ППО, здатних збивати балістичні ракети, а також локалізації виробництва ракет для Patriot в Україні.

Агентство Телевидения Новости