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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази та інших цілей

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази та інших цілей

Уражено Московський НПЗ, нафтобазу, залізничний міст через Північно-Кримський канал та інші об’єкти противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У ніч на 18 червня 2026 року підрозділи Сил оборони у Московській області російської федерації повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Задіяне у забезпеченні російської армії», – йдеться у повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства – на даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Зазначається, що також у Ростовській області російської федерації уражено нафтобазу «Гуково». Зафіксовано влучання та пожежу на території об’єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури держави-агресора.

Окрім цього, ЗСУ били по автомобільному мосту через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області, а також залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на ТОТ АР Крим. Зазначені об’єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ.

У районі Соледара Донецької області уражено командний пункт окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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