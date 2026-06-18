Внаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула, троє постраждали

Минулої доби війська рф завдавали ударів по населених пунктах Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати, повідомляє ГУНП в Харківській області. Військовослужбовці росії атакували Куп’янський район. В селі Грушівка внаслідок влучання керованої авіації загинув 72-річний місцевий житель. Також зазнав поранень 18-річний чоловік в селі Глушківка.

Через атаки росіян в селищі Шевченкове постраждала жінка. Пошкоджені електромережі, приватні домоволодіння, горіли господарчі будівлі.

У селі Підсереднє FPV-дрон влучив в автомобіль швидкої допомоги. Постраждалих немає. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. На території Вовчанської громади поранено цивільного чоловіка 64 років. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. В селі Новий Бурлук Чугуївського району внаслідок влучань БпЛА зайнялась пожежа, знищено багатоквартирний будинок. Не припиняють росіяни бити по населених пунктах Богодухівського району. Безпілотники атакували Золочівську громаду. Зазнала руйнувань будівля навчального закладу, пошкоджені приватні домогосподарства, багатоквартирний будинок, господарчі споруди та енергомережі. В селі Братениця через обстріл із застосуванням FPV-дрона частково зруйновано приватний будинок. Розтрощені приватні домоволодіння у місті Дергачі та селі Безруки Харківського району.

Агентство Телевидения Новости