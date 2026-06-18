Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:03
Просмотров: 85

Внаслідок ударів російських дронів спалахнув будинок на Харківщині

Внаслідок ударів російських дронів спалахнув будинок на Харківщині

Вночі та зранку російські загарбники били безпілотниками по Безруках і Слатиному.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Вчора близько 23:00 ворожий БПЛА поцілив по приватному домоволодінню у селі Безруки, спричинивши загоряння будинку», – написав Задоренко у Телеграм.

Сьогодні о 7:00 російські FPV-дрони атакували Слатине, вдаривши по приватному будинку, а також по цивільному автомобілю.

За даними Задоренко, унаслідок цих атак минулося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 