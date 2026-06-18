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Дві громади Харківщини отримали партію спецтранспорту

Дві громади Харківщини отримали партію спецтранспорту

Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської і Куп’янської громад.

Вона стане у нагоді під час планових робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Допомога надійшла в межах співпраці між Харківською ОВА, Урядом Німеччини, Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Федеральним агентством з технічної допомоги. Вдячний нашим партнерам за постійну увагу до потреб області й оперативне реагування на запити щодо спеціалізованої техніки та обладнання», – сказав Олег Синєгубов.  

Для Лозівської громади передали нову автовишку Iveco. Куп’янська громада отримала два маніпулятори MAN із підвищеною прохідністю.

Через військову обстановку комунальні служби Куп’янської міської громади продовжують працювати в інших, більш безпечних населених пунктах Харківської області, посилюючи команди місцевих фахівців.

Агентство Телевидения Новости

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