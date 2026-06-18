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Українка виборола золоту медаль Євро з фехтування на рапірі

Українка виборола золоту медаль Євро з фехтування на рапірі

Українська фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт здобула «золото» у фіналі особистих змагань на чемпіонаті Європи-2026 року.

Про це повідомляє Чемпіон.

Сопіт перемогла олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу та 15-разову чемпіонку Європи італійку Аріанну Ерріґо з рахунком 15:8.

На шляху до фіналу українка здолала австрійку Ліллі Марію Бруґґер (14:7), полячку Марту Якубовську (15:9) та українську фіналістку Євро-2024 Дар’ю Миронюк (15:14).

У самому півфіналі українка перемогла іспанку Марію Маріно, яка в 1/8 турніру завдала поразки чвертьфіналістці Євро-2024 Аліні Полозюк.

Агентство Телевидения Новости

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