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На Харківщині очікується негода: синоптики попередили про грози, град та сильний вітер

На Харківщині очікується негода: синоптики попередили про грози, град та сильний вітер

18 червня у Харкові та області очікується погіршення погодних умов. У регіоні прогнозують грози, місцями град та шквали вітру до 20 м/с.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської ла Луганської областей.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 18 червня у Харкові очікуються гроза, град та шквалистий вітер швидкістю 15-20 м/с.

По області прогнозують грози, місцями град та шквали 15–20 м/с.

Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Агентство Телевидения Новости

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