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На Харківщині очікується негода: синоптики попередили про грози, град та сильний вітер
18 червня у Харкові та області очікується погіршення погодних умов. У регіоні прогнозують грози, місцями град та шквали вітру до 20 м/с.
Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської ла Луганської областей.
У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 18 червня у Харкові очікуються гроза, град та шквалистий вітер швидкістю 15-20 м/с.
По області прогнозують грози, місцями град та шквали 15–20 м/с.
Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.