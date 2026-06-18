На Харківщині у селі за шість кілометрів від кордону з рф чоловік зарізав та обікрав товариша

У прикордонному селі Лютівка Богодухівського району 44-річного чоловіка знайшли мертвим у власному будинку. За даними слідства, під час застілля його смертельно поранив ножем знайомий, який після цього забрав телефони загиблого та втік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 9 червня 2026 року місцевий мешканець прийшов у гості до товариша, де вони разом розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої чоловік кілька разів ударив господаря ножем у груди. Від отриманого поранення 44-річний потерпілий помер на місці.

Нападник вкрав три телефони товариша, зачинив двері квартири на ключ, заховав їх у дворі та втік. Наступного дня він повернувся, аби запевнитися, що той дійсно загинув.

14 червня тіло померлого виявила його співмешканка. Через відсутність у селі мобільного зв’язку правоохоронців вдалося повідомити лише за два дні.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації дій фігуранта за ст. 185 КК України (крадіжка).

Агентство Телевидения Новости