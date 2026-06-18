Двоє братів-ухилянтів із Харкова намагалися втекти до Молдови на акваскутерах
Двоє братів із Харкова віком 32 та 34 роки намагалися незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер. Для цього чоловіки взяли із собою акваскутери.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Харків’ян затримали вночі військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону під час спроби порушення державного кордону.
Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, брати добиралися до прикордонної зони в обхід блокпостів. Після цього вони планували переплисти Дністер та потрапити до сусідньої країни.
Для реалізації свого задуму чоловіки підготували акваскутери для швидкого перетину річки, а особисті речі запакували в герметичні мішки.
Прикордонники затримали братів безпосередньо під час спроби переправи через річку.
Стосовно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення.