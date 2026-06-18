Стрибнув у воду та втратив свідомість: у Харкові врятували 16-річного хлопця

18 червня у Харкові в Удянському гідропарку врятували 16-річного хлопця, який зазнав важкої травми під час стрибка у воду. Хлопця доставили до лікарні.

Про це повідомили у Спеціалізованій водно-рятувальній службі міста Харкова.

Підліток стрибнув у водойму на мілководді, травмувався та втратив свідомість.

Працівники водно-рятувальної служби, які чергували на посту, дістали хлопця з води та оцінили його стан. На той момент у постраждалого були вже відсутні ознаки самостійного дихання.

Рятувальники розпочали реанімаційні заходи. Завдяки їхнім професійним діям вдалося відновити життєві функції підлітка та стабілізувати його стан до прибуття бригади «швидкої». Хлопця госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости