Один загиблий та 15 постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували місто Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Лозівського, Богодухівського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення росіяни застосували керовану авіацію та безпілотники різних типів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі військовослужбовці росії скерували керовані авіабомби по Харкову. Влучання відбулися в житловому секторі Холодногірського району. Внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед яких четверо дітей. Вони отримали гостру стресову реакцію. На місці спалахнула пожежа. Одне домоволодіння зруйноване вщент, понад 40 приватних будинків пошкоджено. Зруйноване складське приміщення, понівечені чотири автомобілі.

Окупанти поцілили БпЛА по селищу Пісочин. Внаслідок влучання у двір домоволодіння постраждала 71-річна місцева жителька. В неї зафіксували гостру реакцію на стрес. Частково зруйноване домоволодіння, пошкоджені вікна, двері, дах, паркан.

Через удари росіян в Дергачівській громаді постраждала одна людина. Розтрощені приватні домоволодіння і господарські приміщення.

Окупанти з різних видів озброєння обстрілювали Куп’янський район. Через влучання керованої авіації в селищі Приколотне постраждали дві людини. Повністю зруйнований будинок. Також пошкоджене цивільне авто в селі Манцівка.

На території Вовчанської громади внаслідок атаки FPV-дрона було пошкоджено цивільний автомобіль. Загинула 65-річна жінка, яка перебувала в авто. Чоловік 66 років отримав поранення та гостру реакцію на стрес.

Війська рф продовжують бити по Богодухівському району. В селі Мусійки 67-річна місцева мешканка зазнала гострої стресової реакції. Частково зруйновано житловий будинок та пошкоджені електромережі.Також внаслідок обстрілів механічні ушкодження отримав цивільний автомобіль, пошкоджені приватні будинки та приміщення м’ясокомбінату.

На території Золочівської громади через збройну агресію військовослужбовців росії знищені приватні будинки, розтрощені господарські будівлі, пошкоджені вікна та паркани.

В Лозівському районі уражень зазнала залізнична інфраструктура.

Агентство Телевидения Новости