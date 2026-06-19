Цієї ночі Сили ППО знешкодили 79 повітряних цілей

У ніч на 19 червня (з 18:00 18 червня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 8.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Агентство Телевидения Новости