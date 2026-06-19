Понад 238 людей у Харкові упродовж тижня застрягали у ліфтах

Через відключення електрики у Харкові за тиждень у ліфтах застрягло понад 238 людей.

Про це повідомляє міськрада.

За тиждень надійшло більше 1,7 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

За цей період комунальники відреагували на 238 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. Також вони відремонтували п’ять ліфтів на вул. Слов’янській, пр. Аерокосмічному, пр. Перемоги та інших.

Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів, на ремонт зупинено 10 підйомників.

Агентство Телевидения Новости