Викрав із сейфу 10 тисяч доларів та 180 тисяч гривень: затримано мешканця Харківщини

Проник у будинок, розпиляв сейф та викрав кошти: правоохоронці розшукали правопорушника у Запорізькій області.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

9 червня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції звернувся місцевий житель із повідомленням про крадіжку значної суми коштів з його домоволодіння у селищі Петрівське.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели ретельний огляд місця злочину та вилучили речові докази. За фактом крадіжки слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 43-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За даними слідства, підозрюваний проник на приватне подвір’я, перелізши через паркан, скориставшись відсутністю господаря будинку. Через горище він заліз до будинку та викрав металевий сейф. Зловмисник виніс його на подвір’я, розпиляв за допомогою електроінструмента та забрав гроші.

12 червня оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками ВП № 1 Ізюмського РУП встановлено місцезнаходження підозрюваного. Правоохоронці розшукали зловмисника в місті Запоріжжя: він переховувався у знайомого.

Під час санкціонованого обшуку за місцем перебування фігуранта поліцейські вилучили викрадені кошти майже в повному обсязі.

Встановлено, що незначну частину грошей правопорушник встиг витратити на оплату послуг таксі під час втечі до міста Запоріжжя, а також на оренду житла, придбання продуктів харчування та нового мобільного телефона. Решту речових доказів вилучено у встановленому законом порядку.

Слідчі за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території інших районів Харківської області.

Агентство Телевидения Новости