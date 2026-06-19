Розкрадання коштів на фортифікаціях Харківщини: судитимуть злочинну групу до якої входив ексзаступник мера Руденко

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести людей, яких обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йдеться про кошти резервного фонду Державного бюджету, спрямовані на зведення фортифікацій та систем невибухових загороджень у Харківській області.

За даними слідства, у березні 2024 року колишній заступник Харківського міського голови Андрій Руденко створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли директори підприємств, двоє ФОПів та бухгалтерка, що забезпечувала фінансовий супровід діяльності.

Упродовж березня–вересня 2024 року Департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА уклав із підконтрольними їм суб’єктами 20 договорів на будівництво фортифікацій.

Схема, за версією слідства, полягала у завищенні вартості будівельних матеріалів: продукцію закуповували за ринковими цінами, після чого через підконтрольні структури штучно збільшували її вартість у документації. Саме ці суми ставали підставою для перерахування бюджетних коштів.

Організатор координував дії учасників, контролював взаємодію та розподіл незаконно отриманих коштів. Директори товариств забезпечували укладення договорів і оформлення документів, ФОПи – проведення господарських операцій, бухгалтерка – рух коштів і банківське супроводження.

Після заволодіння коштами учасники, за даними слідства, легалізували їх через фінансові операції.

Під час розслідування накладено арешт на майно, рахунки, корпоративні права та транспортні засоби фігурантів і підконтрольних їм структур на майже 4 млн грн. Крім того, 20,6 млн грн уже відшкодовано та перераховано до бюджету Харківської міської громади.

Агентство Телевидения Новости