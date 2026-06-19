Переломи ребер і черепа, крововиливи в мозок: харків’янку підозрюють у побитті немовляти

У Харкові 22-річну жінку підозрюють у систематичному жорстокому поводженні з власною новонародженою донькою. За даними слідства, немовля отримало переломи ребер, ноги й кісток черепа, тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи в мозок.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці січня 2024 року жінка народила дівчинку на ім’я Квітослава. Коли дитині було лише кілька тижнів, мати почала застосовувати до неї фізичне насильство.

Слідчі встановили, що з лютого по березень 2024 року жінка неодноразово била доньку, різко хапала її за тулуб, грубо змінювала положення тіла, агресивно заколисувала та допустила удар голови немовляти об стіл.

Унаслідок таких дій дівчинка отримала переломи ноги, ребер і кісток черепа, тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи в мозок. Крім того, експерти виявили інші ушкодження мозку, що, за даними слідства, свідчать про неодноразове травмування дитини.

До медичного закладу у тяжкому стані дівчинку привезла бабуся. Майже п’ять місяців дитина перебувала на стаціонарному лікуванні.

Наразі опіку над Квітославою здійснює бабуся. Мати добровільно відмовилася від батьківських прав.

Жінці оголосили підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Агентство Телевидения Новости