Сегодня 16:15
Просмотров: 49
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє положення
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 19 червня. Триває 1577 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість атак російських військ становить 65.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє положення в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке та Стариця.
На Куп’янському напрямку активності російських підрозділів зафіксовано.
На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів атакували в бік Борової і Дробишевого.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.