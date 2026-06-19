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На Харківщині рибалка підірвався на міні, чоловіка госпіталізували
У селі Байрак Балаклійської громади на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі під час риболовлі. Постраждалого доставили до лікарні.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Інцидент стався вранці 18 червня на березі річки. За попередніми даними, чоловік вирушив рибалити та випадково наступив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості про вибух внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).