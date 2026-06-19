У Харкові автобус №60 знову курсуватиме через Кулиничі: розклад

З 19 червня у Харкові відновили роботу автобуса №60 зі зміненим маршрутом через селище Кулиничі. Автобус курсуватиме щодня між вулицею Бражниківською та проспектом Тракторобудівників.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, маршрут автобуса проходитиме за схемою: вул. Бражниківська – пр. Тракторобудівників – вул. Бражниківська.

Відправлення від зупинки «Пр. Тракторобудівників» (на проспекті Ювілейному) заплановані на 6:30, 7:30, 8:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00.

Від вулиці Бражниківської автобус вирушатиме о 7:00, 8:00, 9:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 та 18:30.

Автобус курсуватиме щоденно.

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