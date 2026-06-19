Харків’ян попередили про зміни в роботі транспорту та обмеження руху на Клочківському узвозі

20 червня у Харкові зміниться робота низки трамвайних і тролейбусних маршрутів через проведення робіт АТ «Харківобленерго». Крім того, вранці буде частково обмежено рух транспорту на Клочківському узвозі в районі Зоологічного мосту.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, трамваї №1 та 12 не курсуватимуть.

Крім того, з 9:00 до 17:00 електротранспорт курсуватимуть так:

трамваї:

№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за маршрутом;

№6: не курсуватиме;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

тролейбуси:

№2: від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції;

№13 та 57: від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;

№18: за маршрутом тролейбуса №12;

№20: не курсуватиме;

№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом».

На час відсутності руху трамваїв та тролейбусів курсуватимуть тимчасові автобуси:

№1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);№12: Вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – Центральний парк;№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України»;№13: Ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Захисників України».

Також у міськраді повідомили, що з 9:30 до 11:00 20 червня буде обмежено рух транспорту на Клочківському узвозі в районі Зоологічного мосту. Причиною стануть роботи СКП «Харківзеленбуд».

Водночас у мерії зазначили, що рух трамваїв №16, 16А, 27 та 30 на вулиці Академіка Павлова вже відновлено. Транспорт курсує за звичними маршрутами.

Агентство Телевидения Новости