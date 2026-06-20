Буданов відмовився від польського ордена

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його минулого року нагородив президент Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

«На жаль, президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла», – написав Буданов.

Буданов висловив переконання, що цей жест президента Польщі не про справедливість абощо.

Як приклад він зауважив на тому, що ордена Білого Орла досі не позбавили італійського диктатора, пособника Адальфа Гітлера – Беніто Муссоліні.

“Україна, без сумніву, дасть оцінку цій події. Та попри все ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги”, – наголосив глава ОП.

«З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким мене нагородив минулого року президент Польщі», – зазначив Буданов.

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