Укрзалізниця збільшила кількість дитячих вагонів: на яких рейсах їх шукати

З 13 до 16 збільшилася кількість дитячих вагонів у рухомому складі Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«З початку дії літнього графіка руху 28 червня їхня кількість виросте з 13 до 16, тож цього тижня ми завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів. Останній, 16-й, вийде з завода наступного тижня — чітко під старт нового розкладу», – наголошують в Укрзалізниці.

На яких рейсах шукати дитячий вагон у застосунку УЗ:

№ 1/2 «Єдність» Харків — Івано-Франківськ№ 15/16 «Лесь Курбас» Харків — Ясіня№ 17/18 «Сковорода» Харків — Ужгород№ 26/25 Одеса — Ясіня№ 41/42 Дніпро — Трускавець№ 81/82 «Сакура» Київ — Ужгород№ 95/96 «Гуцульщина» Київ — Рахів№ 351/352 Київ — Кишинів

А від 28 червня ще й на:№ 93/94 Харків — Холм№ 123/124 Харків — Чернівці№ 353/354 «Бессарабія» Київ — Кишинів

В компанії нагадують, що до поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми. Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку, а для батьків із немовлятами на борту передбачені сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та обов’язкова вечірня аудіоказка. В усіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та пропонується спеціальне дитяче меню.

Агентство Телевидения Новости