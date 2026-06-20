Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:26
Просмотров: 53

У неділю у Харкові низка трамваїв і тролейбусів змінить маршрути

У неділю у Харкові низка трамваїв і тролейбусів змінить маршрути

Рух на низці трамвайних і тролейбусних маршрутів буде змінено у неділю, 21 червня, у зв’язку з виконанням робіт АТ «Харківобленерго».

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, з 9:00 до 17:00 електротранспорт курсуватиме так:

трамваї:№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за маршрутом;№6: не курсуватиме;№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

тролейбуси:№13 та 57: від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;№20: не курсуватиме;№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), інші – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом».

На час відсутності руху трамваїв і тролейбусів курсуватимуть автобуси:

№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України;№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Захисників України».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 