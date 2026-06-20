Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:08
Просмотров: 53

Скільки атак росіян відбили Сили оборони на Харківщині з початку доби

Скільки атак росіян відбили Сили оборони на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 66 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону біля Ізбицького та Зибиного. Два бої тривають і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни тричі атакували позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населених пунктів Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися в районах Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового, Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Калеників, Закітного та в бік населеного пункту Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

Більш розширена інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 