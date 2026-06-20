Поліція оголосила підозру харків’янину за крадіжку грошей із загубленої картки

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку, який привласнив знайдену банківську картку та витрачав чужі кошти.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

18 березня в Індустріальному районі Харкова 23-річний чоловік знайшов та привласнив загублену банківську картку з функцією безконтактної оплати. Надалі він використовував її для розрахунку за товари через платіжні термінали.

У період з 18 березня по 11 квітня зловмисник здійснив низку покупок за рахунок коштів власника картки, завдавши потерпілому збитків на загальну суму 655 357 гривень.

До поліції звернувся власник картки та повідомив про несанкціоноване списання коштів. У ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу правопорушника та задокументували його злочинну діяльність. Ним виявився 23-річний харків’янин.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 357 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости