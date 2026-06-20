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Окупанти дронами вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова: виникла пожежа (фото)

Окупанти дронами вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова: виникла пожежа (фото)

У передмісті Харкова російські дрони атакували поштовий термінал.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок удару російських безпілотників виникла пожежа на території поштового підприємства. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, окупанти підступно завдали повторних ударів БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об’єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. м. Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали.

Попри постійну небезпеку та ризик нових атак, підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки пожежі.

За даними рятувальників, постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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