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Уламком розбитої пляшки порізав чоловіка та побив жінок: у Харкові затримано зловмисника

Уламком розбитої пляшки порізав чоловіка та побив жінок: у Харкові затримано зловмисника

Поліція Харкова затримала нападника, який скоїв зухвалий напад на громадян.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Подія сталася 20 червня близько 17:30 на території Холодногірського району. Станом на 21:45 відомо про трьох постраждалих. 

За даними поліції, 22-річний уродженець Черкас увірвався до торгівельного кіоску та уламком розбитої пляшки завдав різаних ран чоловіку, після чого вдарив кулаком по голові продавчиню. Тікаючи з місця злочину, нападник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз. Потерпілим надається допомога.

Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.Проводяться першочергові слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости

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