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Літня спека набирає обертів: якою буде погода на Харківщині 21 червня
Погода 21 червня у Харківській області буде теплою та переважно сухою: вдень температура підніметься до +28 °C. Місцями очікується мінлива хмарність, а вітер змінить напрямок на північний.
Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
На Харківщині у неділю очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становила +12…+17 °C, вдень прогріється до +23…+28 °C.
У Харкові опадів не прогнозують. Вітер північний, 7-12 м/с. Вдень очікується температура до +25…+27 °C.