Літня спека набирає обертів: якою буде погода на Харківщині 21 червня

Погода 21 червня у Харківській області буде теплою та переважно сухою: вдень температура підніметься до +28 °C. Місцями очікується мінлива хмарність, а вітер змінить напрямок на північний.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

На Харківщині у неділю очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становила +12…+17 °C, вдень прогріється до +23…+28 °C.

У Харкові опадів не прогнозують. Вітер північний, 7-12 м/с. Вдень очікується температура до +25…+27 °C.

Агентство Телевидения Новости