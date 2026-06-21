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Окупанти атакували Україну чотирма ракетами та 105 БпЛА

Окупанти атакували Україну чотирма ракетами та 105 БпЛА

У ніч на 21 червня, починаючи з 18:00 20 червня, рф атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 із Воронезької області, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» із повітряного простору Рязанської області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Також російські військові запустили по Україні 105 ударних БпЛА Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Кача, Чауда ТОТ АР Крим.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 96 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та шість ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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