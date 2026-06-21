На Харківщині внаслідок ударів рф загинула жінка, 13 людей постраждали

Упродовж доби під ударами перебували Харків та Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони. Проти цивільного населення російські війська застосовували керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати різних видів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Київському районі Харкова БпЛА вдарив по багатоповерхівці. Пошкоджено верхні поверхи, вибито вікна.

У селі Березівка Куп’янського району постраждав 56-річний чоловік. Його з пораненнями доставили до лікарні.

В селі Млинки множинні вибухові травми дістали п’ятеро людей: 38-річний чоловік та четверо дітей. Постраждали вони внаслідок влучання безпілотника в автомобіль. Всіх доставили до лікарні.

Також дрон влучив в цивільну автівку в селищі Великий Бурлук. Транспортний засіб знищено. Пошкоджені будинки у селі Вільхуватка.

Унаслідок ударів по Дергачівщині пошкоджено складські приміщення, будівля цивільного підприємства, житлові будинки, господарчі споруди.

У селі Вільшани відбулося влучання на території станції технічного обслуговування автомобілів. Пошкоджено цивільні вантажні автомобілі.

Гостру реакцію на стрес дістала жінка у селі Пересічне.

Зафіксовано наслідки обстрілу на території селища Коротич Харківського району. На місці спалахнула пожежа. Горіли складські приміщення пошти.

Військовослужбовці росії вдарили по трьох АЗС в Богодухівському районі. Постраждав 40-річний чоловік. Його госпіталізували.

На автошляху поблизу селища Сковородинівка окупанти поцілили дроном в цивільну автівку, загинула 54-річна жінка. Гостру реакцію на стрес дістав 54-річний водій автомобіля.

У Богодухові через обстріли із застосуванням БпЛА троє людей зазнали гострої стресової реакції. Пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння, паркан.

Поблизу Богодухова росіяни вдарили по вантажному автомобілю. Без постраждалих.

У Золочівській громаді пошкоджено квартири, приватні будинки, господарчі споруди, вибито вікна.

Руйнації в Ізюмському районі зазнали будинки, будівля навчального закладу, цивільні автомобілі та трактор.

Також у селі Гаврилівка під час руху ц цивільне авто влучив російський безпілотник. Автомобіль повністю знищено вогнем. Постраждав водій. Його доставлено до медзакладу.

Агентство Телевидения Новости