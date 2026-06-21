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На Харківщині велосипедист підірвався на міні

На Харківщині велосипедист підірвався на міні

21 червня у Богодухівському районі Харківської області чоловік дістав поранення внаслідок вибуху. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Інцидент стався поблизу села Клинова-Новоселівка. За попередніми даними, чоловік рухався велосипедом та наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Унаслідок детонації велосипедист зазнав травм. Медики доправили постраждалого до лікарні.

Нагадаємо, 18 червня у селі Байрак Балаклійської громади на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі під час риболовлі. Постраждалого доставили до лікарні.

Також 12 червня у Богодухівському районі поблизу селища Золочів під час проведення сільськогосподарських робіт у полі внаслідок детонації невідомого ВНП постраждав 55-річний механізатор.

Агентство Телевидения Новости

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