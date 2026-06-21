У Харкові біля Південного вокзалу під тепловоз потрапила жінка

У Харкові на території залізничної станції поблизу Південного вокзалу жінка дістала травми внаслідок наїзду тепловоза. Постраждалу госпіталізували.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Поліцейські забезпечили охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу та разом із медиками надали жінці необхідну допомогу до прибуття спеціалістів.

Постраждалій надали невідкладну медичну допомогу, після чого її доставили до лікувального закладу. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці провели огляд місця події, задокументували обставини інциденту та зібрали необхідні матеріали для перевірки.

Рух залізничного транспорту через подію не зупинявся та здійснювався у штатному режимі.

Наразі встановлюються всі обставини та причини події.

Агентство Телевидения Новости