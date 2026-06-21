Рятувальницю з Харкова, яка втратила руку через російський удар, доправили до Львова
Рятувальницю Олександру Щебілову, яка зазнала тяжких поранень під час повторного російського ракетного удару по Харкову в ніч на 15 червня, транспортували до Львова.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Після транспортування до Львова рятувальниця проходитиме лікування, протезування та реабілітацію у центрі Superhumans.
Від перших хвилин після поранення ДСНС забезпечує супровід своєї колеги та допомагає на етапах лікування, реабілітації та повернення до повноцінного життя.
Як зазначили в ДСНС, рятувальники, які зазнають поранень під час виконання службових обов’язків, мають медичне та фінансове забезпечення, передбачені державою виплати й підтримку служби.