Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 червня. Розпочалася 1580 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 246 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів-камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції підрозділів ЗСУ в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів атакували в напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Лиману, Ольгівки, Дробишевого й Діброви.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости