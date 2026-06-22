Сержант із Харківщини загинув під час бойового завдання на Покровському напрямку
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув сержант Збройних сил України Володимир Луговий. Військовий із Лозівської громади Харківської області служив водієм господарчого відділення взводу матеріального забезпечення.
Про це повідомили у Лозівській міській раді.
Володимир Луговий народився 16 вересня 1971 року в селі Герсеванове Лозівського району Харківської області. Навчався у Перемозькій загальноосвітній школі.
У 1989 році його призвали на строкову військову службу в Києві, під час якої він отримав звання сержанта. З 1991 по 1994 рік навчався в Марганецькому гірничому технікумі за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
Після навчання Володимир Луговий розпочав трудовий шлях електрозварником. З 1995 по 2017 рік працював на залізничному транспорті, зокрема протягом 13 років обіймав посаду заступника начальника Лозівської дистанції колії. У 2002–2007 роках навчався в Українській державній академії залізничного транспорту, де здобув ступінь магістра за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».
26 вересня 2023 року Володимир Луговий став на захист України. Служив у військовій частині А4820 на посаді водія господарчого відділення взводу матеріального забезпечення 2-го механізованого батальйону. Серед побратимів мав позивний «Лютий».
17 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко Перше Покровського району Донецької області сержант Володимир Луговий зник безвісти. Згодом військового офіційно визнали загиблим.
У Володимира Лугового залишилися дружина, дві доньки та дві сестри.