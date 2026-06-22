Росіяни запустили по Україні «Іскандер» та 88 БпЛА

У ніч на 22 червня, починаючи з 18:00 21 червня, рф атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із ТОТ АР Крим, а також 88 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 79 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Агентство Телевидения Новости