Після провалу під Куп’янськом РФ перекинула основні зусилля на інший напрямок Харківщини

Російські війська змінили пріоритетний напрямок наступальних дій у Харківській області. Після невдалих спроб просування на Куп’янському напрямку основну активність ворог зосередив на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це пише OBOZ.UA з посиланням на генерала армії України Миколу Маломужа.

За його словами, під Куп’янськом російські війська не змогли закріпитися та зазнали значних втрат, що змусило командування рф скоригувати свої плани.

Маломуж зазначив, що тепер окупанти намагаються діяти локально, використовуючи невеликі штурмові групи та створюючи так звані буферні зони.

Він додав, що російська армія відмовляється від розпорошення сил на кількох ділянках фронту через низьку ефективність таких дій. Натомість противник робить ставку на поступове просування малими групами під прикриттям інтенсивних обстрілів.

Водночас українські військові завчасно виявляють переміщення російських підрозділів за допомогою розвідки та безпілотників, що дозволяє завдавати ударів ще на етапі підготовки атак.

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