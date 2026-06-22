У Харкові чоловік викрав авто, поки його власник спав

У Харкові 31-річний чоловік викрав автомобіль, скориставшись тим, що його користувач заснув. Далеко поїхати не вдалося – правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Угонщик заволодів ключами від автомобіля, поки законний користувач спав. Після цього він сів за кермо та поїхав.

Працівники відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 встановили місцеперебування автомобіля та затримали 31-річного підозрюваного.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости