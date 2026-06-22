Результати 11-го ігрового дня ЧС-2026: Нова Зеландія програла Єгипту

Одинадцятий ігровий день на чемпіонаті світу-2026 з футболу подарував нові несподівані результати. Іспанія змогла реабілітуватися після сенсаційної мирової з Кабо-Верде.

Про це повідомляє Чемпіон.

У неділю, 21 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи H, у якому збірна Іспанії розгромила команду Саудівської Аравії.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Збірна Уругваю розписала бойову нічию з Кабо-Верде в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію в матчі другого туру в групі G на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Збірна Бельгії розписала нічию з Іраном у матчі другого туру в групі G на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 0:0.

Турнірна ситуація у групах G та Н

Перемога Єгипту у другому турі дозволила команді опинитися на вершині групи G (4 бали). По 2 набрані пункти в Ірану та Бельгії, які йдуть на 2-й та 3-й сходинках відповідно. Квартет замикає збірна Нової Зеландії (1 очко).

А от на чолі квартету Н без несподіванок. Іспанія одноосібно очолює групу, набравши 4 бали у 2-х турах. Другу позицію з 2 очками посідає Уругвай. Хоча команді Федеріко Вальверде «дихає у спину» Кабо-Верде, у якої теж 2 набрані пункти. Андердогом групи є Саудівська Аравія (1 бал).

Агентство Телевидения Новости