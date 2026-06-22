Україна завершила чемпіонат Європи з фехтування, здобувши загалом п’ять медалей

Україна посіла 5-те місце у медальному заліку на чемпіонаті Європи-2026 з фехтування, який завершився у Франції.

Про це повідомляє Чемпіон.

Зазначається, що українська команда завершила змагання на четвертій позиції в медальному заліку, отримавши п’ять нагород: одне золото і чотири бронзові медалі.

У матчі за останню «бронзу» Україна у драматичній боротьбі перемогла Італію (29:28). Долю поєдинку вирішив укол Анни Максименко в додаткову хвилину на пріоритеті.

Водночас на вершині медального заліку з чотирма золотими, однією срібною та двома бронзовими медалями фінішувала команда Італії. «Адзуррі» досягли успіху як в особистих, так і в командних змаганнях.

Господарі чемпіонату, Франція, завершила чемпіонат на другому місці, здобувши вражаючу суму з десятьма медалями, що є найвищим загальним показником серед усіх країн. Французька команда здобула три золоті, п’ять срібних та дві бронзові медалі.

Агентство Телевидения Новости