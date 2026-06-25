Від слюсаря до лікаря: які професії зараз найбільш оплачувані на Харківщині

Станом на 25 червня 2026 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2434 вакансії. Серед найвищих зарплат – 40 тисяч гривень для слюсаря-ремонтника та 32 тисячі гривень для лікаря-трансфузіолога.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Актуальні вакансії на Харківщині:

Слюсар-ремонтник – 40 000 грн.Фахівець – 35 000 грн.Лікар-трансфузіолог – 32 000 грн.Юрист – 30 000 грн.Фітнес-тренер – 29 990 грн.Машиніст автомобілерозвантажувача – 29 980 грн.Швачка – 27 000 грн.Присукальник основ – 25 000 грн.Начальник котельні – 22 000 грн.Розмітник – 21 200 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Агентство Телевидения Новости