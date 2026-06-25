До Довгенького на Харківщині гуманітарну допомогу доставили у супроводі поліції

На Ізюмщині поліцейські забезпечили супровід і публічну безпеку під час доставки гуманітарної допомоги до села Довгеньке. Допомогу отримали місцеві жителі, які продовжують проживати в населеному пункті.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

23 червня працівники поліції Ізюмського районного управління поліції забезпечили супровід та публічну безпеку під час доставки гуманітарної допомоги мешканцям села Довгеньке Оскільської територіальної громади.

Гуманітарну допомогу отримали місцеві жителі, які продовжують проживати в населеному пункті.

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території громади до проведення заходу залучили поліцейського офіцера громади та дільничного офіцера поліції Ізюмського районного управління поліції.

Правоохоронці стежили за дотриманням публічного порядку та реагували на можливі ризики для безпеки громадян.

Агентство Телевидения Новости