У Харкові посадовицю поліклініки підозрюють у переплаті майже 400 тис. грн на харчуванні для дітей

У Харкові посадовиці однієї з міських поліклінік повідомили про підозру через закупівлю спеціального лікувального харчування для дітей із рідкісним генетичним захворюванням. Через неналежне визначення вартості закупівлі бюджет переплатив майже 400 тис. грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2024 році комунальне некомерційне підприємство – одна з поліклінік Харківської міської ради – здійснювала закупівлю спеціального лікувального харчування для дітей із рідкісним генетичним захворюванням.

Заступниця директора вказаного медичного закладу, відповідальна за проведення процедури, не забезпечила належного визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Зокрема, не провела моніторинг ринку, не перевірила актуальні ціни та не отримала цінові пропозиції від виробників і постачальників.

Також під час виконання договору вона не ініціювала зниження вартості продукції, хоча така можливість була передбачена законодавством та умовами договору. У результаті медзаклад продовжував оплачувати поставки за завищеними цінами.

За висновком судової економічної експертизи, окремі види спеціалізованого харчування придбали за цінами, що перевищували ринкові. Сума надлишково витрачених бюджетних коштів склала майже 400 тис. гривень.

Посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Агентство Телевидения Новости